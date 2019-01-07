Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yangın

Şişli'de Yangın

12 dakika önce

Şişli'de bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Şişli'de bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir üst katta bulunan daireye de sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan dairede mahsur kalan 2 kişiyi merdivenle tahliye etti.

Baba-oğul oldukları öğrenilen ve dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 2 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalanların kurtarılmasının ardından alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:29 Kaynak: AA

İtfaiye, Şişli, Güncel
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