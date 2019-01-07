Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yangın Paniği (1)

Şişli'de Yangın Paniği (1)

30 dakika önce

ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.

Şişli'de Yangın Paniği (1), System.String[]
ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:16 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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