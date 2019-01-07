Şişli'de Yangın Paniği (2)
3 dakika önce
ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.
ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:36 Kaynak: DHA
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