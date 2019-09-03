Son Dakika Haberleri: Şişli'de yangın paniği: Dumandan etkilenen 12 kişi tahliye edildi
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Şişli'de yangın paniği: Dumandan etkilenen 12 kişi tahliye edildi

9 saat önce

Şişli'de yangın paniği: Dumandan etkilenen 12 kişi tahliye edildiİSTANBUL - Şişli'de 9 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Şişli'de yangın paniği: Dumandan etkilenen 12 kişi tahliye edildi

İSTANBUL - Şişli'de 9 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sonrası binayı kaplayan dumandan etkilenen 12 kişi tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14: 30 sıralarında Şişli Ağaoğlu Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binada çıktı. Sokak üzerinde bulunan binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Bina içerisinde bulunan 12 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
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