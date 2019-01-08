Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yangına Giden İtfaiye, Hatalı Park Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Şişli'de Yangına Giden İtfaiye, Hatalı Park Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

1 saat önce

Şişli'de binaların arasında bulunan kömürlükte çıkan yangın çevredekileri korkuturken, itfaiye araçları hatalı park ve dar sokaklar yüzünden bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

Şişli'de Yangına Giden İtfaiye, Hatalı Park Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı, System.String[]
Şişli'de binaların arasında bulunan kömürlükte çıkan yangın çevredekileri korkuturken, itfaiye araçları hatalı park ve dar sokaklar yüzünden bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşlar ise hatalı park eden araçları el birliği ile kaldırarak itfaiyeye yol açtı.

Şişli Hürriyet Mahallesi, Camialtı Sokak'ta binaların arasında bulunan bir kömürlükte çıkan yangın vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise park sorunu ve dar sokaklarla karşılaşınca yangının olduğu bölgeye gitmekte güçlük çekti. İtfaiye araçlarının geçebilmesi için seferber olan vatandaşlar, yol üzerinde sorumsuzca park edilen araçları el birliği ile kaldırarak itfaiyenin geçmesini sağladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ufak çaplı olması ise büyük bir faciayı önledi. Kömürlükte çıkan yangının etraftaki binalara sıçraması engellenirken, yangından etkilenen olmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı: 1 Ağır Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:11:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yangına Giden İtfaiye, Hatalı Park Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]