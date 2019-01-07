Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yangında Can Pazarı

Şişli'de Yangında Can Pazarı

2 saat önce

Şişli'de yangında can pazarı Yangında mahsur kalan baba oğul, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıİSTANBUL - Şişli'de bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Şişli'de yangında can pazarı
Yangında mahsur kalan baba oğul, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Şişli'de bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangından mahsur kalan baba oğul, itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenle yan binaya geçti. Kurtarılan baba oğul sağlık ekiplerine teslime edildi.
Edinilen bilgilere göre Kurtuluş Eşrefefendi Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yanan binada mahsur kalan iki kişinin olduğunu gördü. Yanan binaya giren bir itfaiye eri, mahsur kalan baba oğul seyyar merdiven yardımıyla bir başka binaya geçirildi. İtfaiye tarafından kurtarılan baba oğul, sağlık ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

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