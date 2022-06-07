Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada

07.06.2022 16:42

Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada Şişli'de yankesici 3 kişi biri, kaldırımda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı.

Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de yankesici 3 kişi biri, kaldırımda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadının yanına yanaşan 3 kişiden biri, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelilerin peşinden bir süre koştu. Çevredeki vatandaşlar da kaçan şahıslardan birini yakalayarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerine teslim etti. Gözaltına alınan H.Ö. isimli çocuk, ailesine teslim edilirken, yankesicilik anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada
Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada
Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada
Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de yankesicinin kadının telefonunu çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

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