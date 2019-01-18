Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Şişli'de Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

1 saat önce

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Şişli'de Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak, System.String[]
Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın 11.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:22 Kaynak: AA

Hrant Dink, Şişli, Güncel
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