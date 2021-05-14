ŞİŞLİ'DE YAŞLI KADINI MİT ÜYESİYİM DİYEREK DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Şüpheli kadının, apartmana giriş ve çıkışı da güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL, (DHA)

ŞİŞLİ'de telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi olarak tanıtarak, yaşlı kadını suça karıştığı ve hesabındaki paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı. Mahkemeden serbest bırakılan şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadını cep telefonu ile arayıp suça karıştığını ve hesabında bulunan paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadın da çok sayıda ziynet eşyası, 195 bin lira ve 20 bin dolar parayı bu kişiye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise ihbar da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Nitelikli Dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için yaşlı kadının evinin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerin mağdur kadına da gösterilmesi neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.F., isimli şüpheli kadın Şişli'de ikametinde yakalandı. Şüpheli kadınla ilgili geriye dönük yapılan araştırmalarda 5 Mart 2021 tarihinde Şişli'de meydana gelen bir başka Nitelikli Dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve Nitelikli Dolandırıcılık suçundan dün adli makamlara sevk edilen şüpheli G.F. isimli kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.