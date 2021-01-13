Şişli'de Yeditepe Huzur Uygulaması - Son Dakika

Şişli'de "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında 738 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, 298 araç ve 14 motosiklet kontrol edildi.

Şişli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan uygulamalarda, 738 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Ekipler uygulama noktalarında 298 araç ve 14 motosikleti kontrol etti.

Hakkında aranma kararı olan 3 kişi ile yoklama kaçağı 10 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 10 aracın trafikten men edildiği, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, bir kişiye sigortasız araç kullanmaktan, bir kişiye tescili yapılmamış araç ile trafiğe çıkmaktan, 3 kişiye araçlarına taktıkları 30/1-b cam filmi sebebiyle, 1 kişiye emniyet kemeri ve bir kişiye de maske takmamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Söz konusu kişilere toplamda 5 bin 142 lira ceza uygulandığı kaydedildi.