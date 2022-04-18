ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI

18.04.2022 12:26
ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI

ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu.

ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı. Arızanın giderilmesi ve duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine alındı.

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti. Çalışmaların ardından ev sahiplerinin, dairelerine girşlerine izin verildi.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yer altından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAREvinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi.

Görüntü dökümü: -----------------------Olay yerinden görüntü-Binalardan dışarı çıkanlar-Çocukları ile dışarı çıkanlar-Can dostları kedi ve köpekleri ile dışarı çıkanlar-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar


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Eskişehir, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI - Son Dakika
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