Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada - Son Dakika

Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada

03.04.2021 02:54

Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs evinde yakalandı Şişli'de bir kişi ev almak için yanında taşıdığı 300 bin TL'nin 100 bin TL'sini dikkatsizlik sonucu yere düşürdü.

Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada

Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs evinde yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir kişi ev almak için yanında taşıdığı 300 bin TL'nin 100 bin TL'sini dikkatsizlik sonucu yere düşürdü. Yerde parayı gördükten sonra alıp kayıplara karışan bir kişi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken polisin takibi sonrası 100 bin TL ile birlikte evine baskın yapılarak yakalandı.

Şişli'de ev almak için elindeki 300 bin TL ile birlikte yolda ilerleyen Mustafa D., poşette bulunan yüklü miktarda paranın 100 bin TL'sini dikkatsizlik sonucu yere düşürdü.Bir süre sonra poşette bulunan parasının bir kısmını düşürdüğünü fark eden Mustafa D., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan inceleme sonrası çevredeki güvenlik kameralarını ve yakın çevreyi mercek altına alan polis ekipleri parayı alarak kayıplara karışan L.Ç'nin izini buldu.

Şüpheli şahsın parayı alarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasında

Şüpheli şahsın Şişli Belediyesi'nde işlem yaptığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde düşen parayı yerden aldıktan sonra motosikletine binerek uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri şüpheli şahsın evine baskın yaptı

İnceleme sonrası kimliği tespit edilen L.Ç'nin evine polis baskın düzenledi. Baskın sonrası şahıs 100 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken ele geçirilen para Mustafa D.'ye teslim edildi.

Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada
Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada
Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada
Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada

Türk Lirası, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de yere düşen 100 bin TL'yi alarak kayıplara karışan şahıs kamerada - Son Dakika


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