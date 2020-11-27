Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği - Son Dakika

Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği

27.11.2020 09:19
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği, System.String[]

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM / ŞİŞLİ'de yokuş yukarı çıkan yüklü kamyonet, önündeki aracın durmasıyla geri kayarak yan dönüp kaldırıma çıktı.

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/ ŞİŞLİ'de yokuş yukarı çıkan yüklü kamyonet, önündeki aracın durmasıyla geri kayarak yan dönüp kaldırıma çıktı. Vatandaşlar devrilmemesi için kamyonetin yan tarafına tutunarak ağırlık yaparken, arkasını taş ve kütüklerle doldurdu. Kamyonet, iş makinasıyla itilip, halatla bağlandığı itfaiye aracıyla çekilerek kurtarıldı.

Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Mal yüklü kamyonetin sürücüsü Hasan Göltaş, sokak üzerinden yokuş yukarı çıkarken önündeki otomobilin durmasıyla aracını durdurmak zorunda kaldı. Otomobilin gitmesiyle Göltaş, hamle yaparak ağır yükü olan kamyonetiyle ilerlemeye çalıştı. Ancak kamyonet kayarak yan döndükten sonra kaldırıma çıktı.

TAŞLI VE KÜTÜKLÜ ÖNLEM

Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, kamyonetin devrilmemesi için yan taraftan kamyonete tutunarak ağırlık yaptı. Bir yandan da arka tarafına kütük dayayıp, tekerleklerin ardını taşlarla doldurdu. Bu sırada olay yerinden geçen kepçe operatörü, devrilmesin diye kepçeyle kamyonete arkadan destek verdi. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet, iş makinasıyla itilip, halatla bağlandığı itfaiye aracıyla çekilerek kurtarıldı.

ŞOFÖR ARKADAKİ ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDIYardım edenlerden esnaf Okan Başboğa "Fazla yükledikleri için kamyonet yokuşu çıkamadı. Şoför arkadaki araçlara çarpmamak için direksiyonu sola kırmış. O sırada buraya bir kepçe geldi. Kamyoneti tutarak sabitledi. Biz de esnaf olarak sürücüye yardımcı olduk. Şimdi itfaiye ekipleri kamyoneti kurtaracak" dedi.

Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği
Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği

Kamyonet, İtfaiye, Kamera, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma seferberliği - Son Dakika


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