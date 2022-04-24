Sişli'de yol çöktü; etrafı kanalizasyon kokusu sardı - Son Dakika

Sişli'de yol çöktü; etrafı kanalizasyon koku su sardı

İSTANBUL - Şişli'de yolda çökme meydana geldi. Sokak trafiğe kapatılırken, çevreyi kanalizasyon kokusu sardı.

Edinilen bilgilere göre Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak'ta saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası sokak trafiğe kapatıldı. Çökme olan yer belediye ekipleri tarafından kazıldı. Kanalizasyon ve su borularının geçtiği alan emniyet şeridine alındı. Çökme yaşanılan alanda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı ekipler tarafından inceleme yapıldı. İSKİ ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kanalizasyon hattının su sızdırdığı tespit edildi. Yaklaşık 6 metrekarelik alanda 3 metre derinlikte yaşanan çökme sonrası yapılan incelemelerde kanalizasyon hattının su sızdırdığı ortaya çıktı. Yaşanan sızıntı sonrası çevreyi kanalizasyon kokusu sardı.

Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz göçüğün kapatılmasına yönelik bir çalışmaya başlanmaması dikkat çekti.

Yolun çöktüğü sokakta yaşayan bir vatandaş, "Arabalar geçerken dün çöktü, yolu kapattılar. Baya büyük bir göçük var. Bir iki saat sonra çalışmaya geldiler. Altı boş olduğu için çöktü. Alttan kanalizasyon geçiyor. Şu anda hiçbir çalışma yok. Kapatılması için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka semt sakini ise "Toprak kaydı yeraltı suları nedeniyle. Asfalt altında boşluk oluştu. Arabalar geçerken de çöktü. Ben baya şaşırdım bu kadar olacağını düşünmüyordum" şeklinde konuştu.

Motoruyla sokaktan geçmeye çalışan bir genç ise, "Şaşırdım ben de baya çökmüş yani. Tehlikeli bir olay. Buradan biri geçse o esnada cinayet olurdu yani" dedi.