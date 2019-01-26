Şişli'de Yol Verme Kavgası
36 dakika önce
Şişli'de otobüs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgada, 1 kişi gözaltına alındı.
Şişli
'de otobüs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgada, 1 kişi gözaltına alındı.
Abide-i Hürriyet
Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Mahmut G. ile İstanbul
Otobüs AŞ'ye bağlı 34Ç hattındaki otobüsün şoförü Çetin A. arasında "yol verme" tartışması çıktı.
Tartışma üzerine Mahmut G, aracından inerek otobüsün camlarına vurmaya başladı.
Camların kırılması üzerine çevredekiler polise haber verdi.
Kaçan otomobil sürücüsünün bir süre sonra olay yerine dönmesiyle tekrar gerginlik yaşandı. Polis
ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırırken otomobil sürücüsü Mahmut G. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:05 Kaynak: AA
Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Sarıgül Açıklaması
Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı