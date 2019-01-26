Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yol Verme Kavgası

Şişli'de Yol Verme Kavgası

36 dakika önce

Şişli'de otobüs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgada, 1 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de Yol Verme Kavgası, System.String[]
Şişli'de otobüs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgada, 1 kişi gözaltına alındı.

Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Mahmut G. ile İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı 34Ç hattındaki otobüsün şoförü Çetin A. arasında "yol verme" tartışması çıktı.

Tartışma üzerine Mahmut G, aracından inerek otobüsün camlarına vurmaya başladı.

Camların kırılması üzerine çevredekiler polise haber verdi.

Kaçan otomobil sürücüsünün bir süre sonra olay yerine dönmesiyle tekrar gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırırken otomobil sürücüsü Mahmut G. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:05 Kaynak: AA

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