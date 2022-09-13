Olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı. Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİŞLİ'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ŞİŞLİ'DE YOL VERME KAVGASINI GÜÇLÜKLE AYIRDILAR - Son Dakika

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