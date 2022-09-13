Şişli'de yol verme kavgasını güçlükle ayırdılar - Son Dakika
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Şişli'de yol verme kavgasını güçlükle ayırdılar

13.09.2022 09:31
Şişli'de yol verme kavgasını güçlükle ayırdılar

ŞİŞLİ'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti.

ŞİŞLİ'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı. Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de yol verme kavgasını güçlükle ayırdılar - Son Dakika

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