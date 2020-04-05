Şişli'de yola ağaç devrildi - Son Dakika

Şişli'de yola ağaç devrildi
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İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Şişli
, Fulya Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:47 Kaynak: DHA
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