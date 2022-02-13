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Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü - Son Dakika

Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü

13.02.2022 09:32
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü

Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrilerek metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrilerek metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yaralandığı kazada minibüs devrildiği sırada kaldırımda yürüyen bir kişi korkuyla yere düştü.

Kaza, Şişli Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Geçit Sokak üzerinden Şişli Camii istikametine seyreden Çağatay Yıldırım idaresindeki 34 M 4833 plakalı minibüs ile Merkez Caddesi üzerinden Mecidiyeköy istikametine giden Hüseyin Recep Denizman yöntemindeki 34 LM 3501 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen minibüs yan şekilde metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Denizman ve devrilen minibüsteki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Minibüs devrilirken korkuyla yere düştü

Korku dolu anların ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüs otomobille çarpışması sonucu devriliyor. Yan yatan minibüs bir süre sürüklenerek duruyor. Minibüs devrildiği esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise korkuyla yere düşüyor. Kazayı gören vatandaşlar minibüse doğru koşuyor. - İSTANBUL

Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü
Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü

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Otomobil, Minibüs, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de yolcu minibüsünün devrildiği kaza kamerada: Kaldırımdaki adam korkuyla yere düştü - Son Dakika
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