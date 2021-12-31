Üye Girişi
Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi

31.12.2021 00:20
Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi

Şişli'de İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yol ortasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Şişli'de İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yol ortasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, dün Seyrantepe- Kağıthane Garajı seferini yapan ve Levent Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen 65A hatlı İETT otobüsündeki bazı yolcular, duraktan önce araçtan inmek istedi.

Yasak olduğunu söyleyerek kapıyı açmayan otobüs sürücüsü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Trafiğin bir süre sonra açılmasına rağmen otobüsü hareket ettirmediği belirtilen sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine kapıları açarak yolcuları indirdiği öne sürüldü.

Yolculardan Cafer Öztürk'ün (29) inerken otobüsün kapısına vurması üzerine sürücü ile aralarında kavga çıktı. Otobüsten inen sürücü ile Öztürk yol ortasında kavgaya tutuşurken, bazı yolcular da onları ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında Öztürk'ün düşen telefonu orada bulunan başka biri tarafından çalındı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, polis kavga ve hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızlık ve kavga anı, bir yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.

YORUMLAR
500

Seyrantepe, kavga, Şişli, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım         
00:10
Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi? Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?         
23:47
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:13 Alex de Souza'nın verdiği yanıt Fenerbahçe taraftarını ümitlendirdi
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
22:57 Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
22:40 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
22:37 Batshuayi, son maçındaki performansıyla taraftarı çılfırttı
22:14 Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 00:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement