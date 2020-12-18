Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı - Son Dakika

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

18.12.2020 19:43
Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı, System.String[]

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki genç cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki genç cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri araca diğeri ise evin camına isabet etti. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde yürüyen 18 yaşındaki Serhat Tunç, arkasından gelen cerrahi maskeli bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan genç geri yıkılırken kaçan saldırgan ise birkaç el daha ateş ederek sokaktan uzaklaştı.

Kurşunlardan biri araca diğeri pencereye isabet etti

Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri park halindeki araca, diğeri de bir binanın birinci katındaki pencereye isabet etti. Olayın ardından ihbar üzerine sokağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise sokağa güvenlik şeridi çekerek kapattı. Kovanları muhafaza altına alan ekipler çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ise salgının yaşandığı sokakta çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Okmeydanı, Saldırı, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Canlı anlatım Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu
Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı         
19:34
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı         
19:20
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek         
17:52
Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı         
17:15
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 19:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei