ŞİŞLİ'DE YOLDAKİ KOT FARKI NEDENİYLE EŞYA TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE YOLDAKİ KOT FARKI NEDENİYLE EŞYA TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de yokuş çıkarken yoldaki kot farkından dolayı tekerleği boşta kalan eşya yüklü kamyonet devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonet kasasındaki mobilya ve beyaz eşyalar hasar gördü. O sırada sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Kuştepe'deki kaza dün öğle saatlerinde yaşandı. Emre Yılmaz'ın kullandığı 34 FH25 56 plakalı mağazadan beyaz eşya yüklenen kamyonetin, eşyaların boşaltılacağı evin alt sokağındaki yokuşu çıkarken bir tekerleği iddiaya göre yoldaki kot farkı nedeniyle boşta kaldı. Yükünün yan yatmasıyla kamyonet yokuşta devrildi. Gürültüye dışarı çıkan mahalle sakinleri kamyonet içindeki sürücü Emre Yılmaz'ın yardımına koştu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Yılmaz, devrilen kamyonetten çıkarıldı. Bu sırada sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyonet kasasında hasar gören mobilya ve beyaz eşyalar devrilen kamyonetten alınarak taşındı.

Devrilen kamyonetin sürücüsü Emre Yılmaz, "Yolların bozuk olması ve parklanmış araçlardan dolayı aracım yerden teker kesti. Tekerlek boşta kalınca devrildi. Buraya eşya getiriyorduk, herhangi bir yaralanma yok, emniyet kemerimiz takılıydı. Devrilince askıda kaldık, vatandaşlar yardım etti" diye konuştu.