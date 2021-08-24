Şişli'de yüzük satma bahanesiyle oyalayıp telefonunu çaldılar - Son Dakika

Özgür EREN/ ŞİŞLİ'de iki kişinin, girdikleri gümüşçüde yüzük satma bahanesiyle oyaladıkları iş yeri sahibinin masa üstündeki cep telefonunu çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi, pasajda bulunan gümüşçü dükkanına geldi. Şüphelilerden biri, satmak istediğini söylediği yüzüğü parmağından çıkartıp iş yeri sahibine gösterdi. İş yeri sahibi yüzükle ilgilenirken, diğer şüpheli masa üstünde bulunan cep telefonunu saniyeler içinde alarak cebine koydu. İş yeri sahibinin yüzüğü alamayacağını söylemesi üzerine iki kişi dükkandan çıkarak, uzaklaştı. Bir süre sonra cep telefonunu masa üstünde bulamayan iş yeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, yüzük satmak isteyen kişilerden birisinin cep telefonunu alıp cebine koyduğu anlar yer aldı. Telefonu çalınan kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.