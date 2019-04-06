Son Dakika Haberleri: Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası (2)

Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası (2)

1 saat önce

Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası (2), System.String[]
Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde 3 özel halk otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada, araçlardaki bazı kişiler yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir otobüs sürücüsünü çıkarırken, kazada yaralananlar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Büyükdere Caddesi, Şişli, Güncel
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