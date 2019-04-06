Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası (2)
1 saat önce
Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
Şişli
'de halk otobüslerinin de karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi
'nde 3 özel halk otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada, araçlardaki bazı kişiler yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri araçta sıkışan bir otobüs sürücüsünü çıkarırken, kazada yaralananlar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: AA
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