Şişli'deki alışveriş merkezinde LGBT tuvaleti büyük dikkat çekti - Son Dakika
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Şişli'deki alışveriş merkezinde LGBT tuvaleti büyük dikkat çekti

08.06.2023 17:00

Şişli'deki Kanyon Alışveriş Merkezi'nde LGBT'liler için ayrı bir tuvalet açıldı. Tuvaletin kapısında erkek, kadın sembolleri ve LGBT sembolü olan gökkuşağı yer aldı. Skandal cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.

VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

Şişli'deki Alışveriş Merkezinde LGBT Skandalı

HEM KADIN HEM DE ERKEK SEMBOLÜ VAR

Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.

"BÜYÜK DÜŞÜN" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • mert çelik: birbirinin sesini dinleyip soğurlar Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
  • Cihan Can: Buraya gezmeye giden alışveriş yapan herkes buna ön ayak olmuş olur.dikkat edin yayılmasın mesuliyet almış oluruz. Ufak bir adım dahi büyük yıkıma zemin hazırlar müslüman a düşen gitmemek. Hakkımızda hayırlısı Cevap Yaz 119 12 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: AVM ye boykot kimse gitmesin en iyi çözüm demokrasi hakkımızı kullanıp gitmeyelim Cevap Yaz 133 8 Yayından Kaldır
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