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Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? - Son Dakika

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?

07.10.2021 09:01

Şişli'de 40 yıllık oturdukları binanın bitişiğine yapılan yeni bir bina vatandaşlar isyan ettirdi. Devam eden binanın duvarları bina sakinlerinin camlarının önünü dahi kapatırken, sıra dışı bu durum yıllar önce yapılan 1 metrelik arsa işgaline dayanıyor. Belediye tarafından yeni binaya ruhsat verilmesine sitem eden bir sakin ise ''Cam açamıyoruz. Hava alamıyoruz. Duvarlar örüldüğünde insan burada yaşayamaz. Tamam burada bir kusur varsa sen de başka bir kusur yapamazsın" dedi.

İstanbul Şişli'de yapımı devam eden bir bina, bitişiğinde bulunan 40 yıllık binanın önünü tamamen kapadı. Bina sakinleri, camdan dışarıyı göremez durumu gelirken, bu durum ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu.

APARTMAN SAKİNLERİ İSYANDA

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre; apartmanın içine giren inşaatın gerekçesinin, 40 yıl önce yapılan arsa işgali olduğu ortaya çıktı. Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine inceleme yapan belediye ekipleri inşaatı haklı buldu. Arslan Apartmanı sakinleri bir zamanlar çay içip dışarıyı izledikleri camlarından şimdi inşaatı izliyor.

Şişli'de sıfıra sıfır inşaat! Camdan dışarıyı dahi göremeyen bina sakinleri isyanda: İnsan insana bunu yapar mı?

HER ŞEYİN NEDENİ 1 METRELİK ARSA İŞGALİ

Kurtuluş'taki Arslan Apartmanı 1981 yılında Hüseyin Arslan tarafından kaçak olarak müteahhite yaptırıldı. O dönem inşaatı yapan müteahhit yandaki arsayı 1 metre işgal etti. Aradan yıllar geçti, 2018'e gelindiğinde boş arsada inşaat başladı.

ARADA İNCE BİR KAĞITLIK BİLE BOŞ YER KALMADI

Arslan Apartmanı'nın, arsasına girdiği inşaatın sahipleri binayı apartmana dayadı. Arada neredeyse ince bir kağıdın geçeceği kadar bile boşluk kalmadı. Arslan Apartmanı sakinlerinin ihbarı üzerine inceleme yapan Şişli Belediyesi, arsa tecavüzü gerekçesiyle inşaat sahiplerini haklı buldu. Apartmana adını veren Hüseyin Arslan, camda çay içemediğini belirterek şunları söyledi:

Şişli'de sıfıra sıfır inşaat! Camdan dışarıyı dahi göremeyen bina sakinleri isyanda: İnsan insana bunu yapar mı?

''YA İNSAN İNSANA BUNU YAPAR MI?''

"Burası bir müteahhit hatası. Kendi arsamızı ön tarafta bırakmış, arka taraftaki arsayı işgal etmiş. Buradan kuş geçmiyordu, kervan geçmiyordu, yol yoktu. Bir müteahhit bulduk çekti ipi yaptı. Kaçak yaptık o zaman. Devlet geldi, şurada iki sene önce dedi ki 'Ben sizin binalarınızı yasallaştırıyorum'. Yapı kayıt belgesi verdi. 100 bin TL'ye yakın paramı aldı. Şimdi pencerelerimiz kapandı tamamen. Harita müdürlüğüne gittim, belediye gittim hiçbirinden bir netice alamadım. Şişli Belediyesi 'inşaat yapar' diyor. Tamam yapar. Pencereyi de kapatır mı diyorum, kapatır diyor. Ya insan insana yapar mı bunu?"

Şişli'de sıfıra sıfır inşaat! Camdan dışarıyı dahi göremeyen bina sakinleri isyanda: İnsan insana bunu yapar mı?

''CAM AÇAMIYORUZ''

Arslan Apartmanı'nın dördüncü katında oturan Leyla Tursun, geçtiğimiz haftalarda inşaattan balkonuna giren hırsızların kızının çeyizini çaldıklarını iddia ederek, "Hırsızın merdiven dayamasına gerek yok ki. Buradan zıplayıp alıp gider. Bu şekilde can güvenliğimiz yok. Cam açamıyoruz. Hava alamıyoruz. Duvarlar örüldüğünde insan burada yaşayamaz. Tamam burada bir kusur varsa sen de başka bir kusur yapamazsın" diye konuştu.

''MEVCUT BİNA RUHSATSIZ''

ŞİŞLİ Belediyesi yetkilileri inşaatla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 18/2-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (mevcut binanın olduğu parsel) lehine terk etmiştir."

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?

Şişli Belediyesi, Hüseyin Arslan, İnşaat, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Mustafa bugra: Dayı duaet adam sizin binayı yiktirmamis istese ya adamın zararını karsilicaksiniz yada binanız yıkılacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Zafer Zengin: hem adamın arsasını işgal et , hem de şikayetçi ol...zamanın da bilerek adamın alanını işgal etmişsindir. Hata falan değildir o..cezanı çekeceksin kardeşim.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? - Son Dakika
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