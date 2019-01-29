Son Dakika Haberleri: Şişli'deki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı

Şişli'deki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2005 yılında araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden olan ve 2012 yılında "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan V.D., Van'da yakalandı.

Şişli'deki Bombalı Saldırının Şüphelisi Van'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul'un Şişli ilçesinde 2005 yılında araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden olan ve 2012 yılında "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan V.D., Van'da yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfı'na ait akaryakıt istasyonuna yönelik 34 plaka sayılı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden olan V.D. isimli şüphelinin 4,5 yıl tutukluğunun ardından denetimli olarak serbest bırakıldığı belirtildi. 2012 yılında "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan V.D., Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince 26 Ocak 2019 günü İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerine girdiği görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. V.D., adli mercilere teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:30 Kaynak: İHA

PKK, İstanbul, Şişli, Van, 3. Sayfa
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