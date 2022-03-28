Bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda - Son Dakika
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Bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda

28.03.2022 16:33
Bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda

Şişli'de 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli'de 5 katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada evsizlerin yaşadığını söyleyen mahalleli, "Evsizler gelip ateş yakıyor. Şişli Belediyesine başvurduk ama hiçbir şekilde önlem alınmıyor" dedi.

Yangın, 14.20 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Ünsal Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada çıktı. Binanın en üst katından yükselen dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken mahalleli de rahat bir nefes aldı. Mahalle sakinleri, yangının çıktığı binada evsizlerin ve madde bağımlılarının yaşadığını, benzer olayların haftada bir yaşandığını söyledi.

"ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE BAŞVURDUK AMA HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNLEM ALINMIYOR"

Mahalle sakinlerinden Ecenur Kördikanlıoğlu, evsizlerin yaşadığı binada sürekli yangın çıktığını ve Şişli Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen hiçbir önlemin alınmadığını belirterek, "Ben 1 buçuk yıldır burada oturuyorum. Her gün yangın oluyor, evsizler gelip ateş yakıyor ve bir kaç kez Şişli Belediyesi'ne başvurduk ama hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Kaç kere yıkılmasını talep ettik fakat hiçbir şekilde yıkılmıyor. Daha öncesinde madde kullanan insanlar gelip burada uyuşturucu çekip gidiyorlardı. Şimdi de evsizler gelip ateş yakıyor. Duman kokusundan dolayı artık geceleri uyuyamıyoruz. Birçok kez talep etmemize rağmen hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor. Geçen hafta yandı, ondan önceki hafta da yandı. Açıkçası haftada 2-3 gün yanıyor ve hiçbir şekilde müdahale de edilmiyor. Bayağı sesler geldi, sonra eşime söyledim "Bizim apartmana sıçrayabilir mi" dedim. Neyse ki sıçramadı. Önlem alındı ama bu ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/ İHA)

Bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda
Bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda
Bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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