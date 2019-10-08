Son Dakika Haberleri: Şişli'deki çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Şişli'deki çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şişli'deki çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Şişli'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'deki çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Şişli'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şişli, Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak, yaralandı. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çete olduğunu belirlediği, aralarında liderinin de bulunduğu, 1'i kadın 13 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden 4 tabanca ele geçirildi.

EMNİYETTE SUÇ KAYITLARI VARMIŞ
Gözaltındaki çete lideri Mutalip B.'nin 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah'; Muhammed Y.'nin 'uyuşturucu madde imalatı', 'ruhsatsız silah'; Özgür N.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'rehin alma'; İhsan Y.'nin 'yaralama', Mehmet A.'nın 'uyuşturucu imalatı', 'yaralama'; Mustafa Ş.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'kumar'; Ramazan A.'nın 'ruhsatsız silah', 'uyuşturucu ticareti'; Hakan Ç.'nin 'uyuşturucu imalatı', Sıraç K.'nin 'yaralama', Ferhat S.'nin 'kapkaç', 'yaralama', 'hırsızlık'; Muhammed B.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'hırsızlık'; Sevgi B.'nin ise 'kasten yaralama'dan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Kadir Ç.'nin ise poliste kaydının olmadığı belirtildi. Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
-Şüphelilerin şube çıkışı
-Olay anı güvenlik kamerası


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
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