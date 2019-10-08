Şişli'deki çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi

EMNİYETTE SUÇ KAYITLARI VARMIŞ
Gözaltındaki çete lideri Mutalip B.'nin 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah'; Muhammed Y.'nin 'uyuşturucu madde imalatı', 'ruhsatsız silah'; Özgür N.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'rehin alma'; İhsan Y.'nin 'yaralama', Mehmet A.'nın 'uyuşturucu imalatı', 'yaralama'; Mustafa Ş.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'kumar'; Ramazan A.'nın 'ruhsatsız silah', 'uyuşturucu ticareti'; Hakan Ç.'nin 'uyuşturucu imalatı', Sıraç K.'nin 'yaralama', Ferhat S.'nin 'kapkaç', 'yaralama', 'hırsızlık'; Muhammed B.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'hırsızlık'; Sevgi B.'nin ise 'kasten yaralama'dan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Kadir Ç.'nin ise poliste kaydının olmadığı belirtildi. Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.