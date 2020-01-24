Şişli'deki chp ilçe binasını işgal edenlere 7,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

ŞİŞLİ'de bulunan CHP İlçe Binası'nı işgal ederek camlarına pankart asan 5 şüpheliye "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 16 Ekim 2019 günü sabah saatlerinde Şişli CHP İlçe Başkanlığı'ndan güvenlik güçlerine ilçe binasının çeşitli şahıslarca işgal edildiğinin ihbar edildiği anlatıldı.

CAMLARA PANKART ASTILAR

İddianamede, şüphelilerden Ali D., Can Ç., Gamze T. ve halen firari olan Hüseyin Y.'nin CHP binasına girdikleri kaydedildi. Diğer şüpheliler Murat Pincan Y. ve Nupelda Ç.'nin ise parti binası önünde kalarak çekim yapmaya başladıkları belirtildi. Yukarı çıkan şüphelilerin, parti binasındaki görevlileri binayı boşaltmaları yönünde uyardıkları ve görevlileri binanın dışına çıkarttıkları ifade edildi. Şüphelilerin sırt çantalarında ve yanlarında getirmiş oldukları pankartları parti binasının ön tarafından görünecek şekilde camlara astıkları kaydedilen iddianamede, ihbar üzerine gelen güvenlik görevlilerinin önce parti binasında olan iki şüpheliyi, daha sonra diğer şüphelileri yakaladıkları anlatıldı. İddianamede, pankart asan şüphelilerden Hüseyin Y.'nin ise halen firari olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin pankartlarında açıkça PKK silahlı terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'ye yönelik olarak örgütsel yapılanmasına ve Türkiye'ye yönelik örgütsel tehdidi karşısında devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyonu protesto eder şekilde eylem yaptıkları vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin örgütsel çağrı niteliğindeki talimatlara uyarak bu eylemi gerçekleştirdikleri, bu eylemi de kendi sosyal medyalarında yayınladıkları belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Şüpheliler Ali D., Can Ç., Gamze T., Murat Pircan Y. ve Nupelda Ç.'nin "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisler cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.