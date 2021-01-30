Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Şişli'de günlük kiralık dairede aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Rasim Kocaman'ı (44) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ocak'ta Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'taki günlük kiralık bir dairede Kocaman'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, olayda silahı kullandığı değerlendirilen şüpheli Hikmet T'yi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında olayda kullanılan tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Olay günü evde bulunan yabancı uyruklu Jabir R. gözaltına alınmıştı.
Olayın, iş ortaklığı nedeniyle aralarında bulunan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüpheli Hikmet T. ve Jabir R'nin olaydan önce binaya girdiği anlar görülüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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