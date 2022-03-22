ŞİŞLİ'DEKİ DARP VE TACİZ SANIĞINA 2 YIL 9 AY HAPİS - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DEKİ DARP VE TACİZ SANIĞINA 2 YIL 9 AY HAPİS

22.03.2022 13:41
ŞİŞLİ'DEKİ DARP VE TACİZ SANIĞINA 2 YIL 9 AY HAPİS

ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de geçen yıl Meryem B.'yi takip edip, darp ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Hakan I., 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de geçen yıl Meryem B.'yi takip edip, darp ve tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Hakan I., 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Meryem B. ve tutuksuz sanık Hakan I. katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme tutuksuz sanık Hakan I.'nın, "cinsel saldırı" suçundan beraatına hükmederken, "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığını ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Meryem B.'nin 14 Kasım 2021 yılında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde arkadaşıyla taksi beklerken, şüpheli Hakan I.'nın yanlarına gelerek, "Kızlar sizi bırakayım mı?" diye laf attığı anlatılıyor. İddianamede, şüphelinin, müştekinin cevap vermemesine rağmen üsteleyerek beklediği, bir taksiye binmeleri üzerine takip ettiği, taksiden indiklerini görür görmez kendisi de aracından inerek yanlarına yaklaştığı bilgisine yer veriliyor. Şüphelinin, müştekinin kolundan tuttuğu ve zorla tutmaya çalıştığı, müştekinin tepki vermesi üzerine çekiştirmeye başladığı, bu sırada arbede yaşanması üzerine müştekiye yumruk atıp kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaraladığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin  "kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla, "cinsel taciz" suçundan 3 aydan 2 yıla ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.


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Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası

Mecidiyeköy, Saldırı, Mahkeme, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DEKİ DARP VE TACİZ SANIĞINA 2 YIL 9 AY HAPİS - Son Dakika


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