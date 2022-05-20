Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı - Son Dakika
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Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı

20.05.2022 22:05

ŞİŞLİ'de kurulan 4 kontrol noktasında yapılan denetimlerde kadınlara KADES uygulaması anlatılırken, bin 126 kimlik ve plaka sorgulaması yapıldı.

ŞİŞLİ'de kurulan 4 kontrol noktasında yapılan denetimlerde kadınlara KADES uygulaması anlatılırken, bin 126 kimlik ve plaka sorgulaması yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube, Asayiş Büro ve Yunus polislerinin katılımıyla Feriköy Mahallesi'nde 4 farklı kontrol noktası oluşturuldu. 226 araç, 126 motosiklet ve 774 kişi için sorgulama yapıldı. Sorgulama sonucu, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 100 polis memurunun katıldığı denetimlerde kadın polisler, kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.


Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı
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Şişli'de Özel Harekat polisi destekli asayiş denetimi yapıldı Şişli'de Özel Harekat polisi destekli asayiş denetimi yapıldı Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'deki denetimlerde kadınlara KADES anlatıldı - Son Dakika


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