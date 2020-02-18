Şişli'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

Şişli'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı cinayetinde yeni gelişme

7 saat önce

Nijeryalı DJ'in Şişli'deki evinde domuz bağıyla vahşice öldürülmesiyle ilgili Brezilya uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Şişli'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı cinayetinde yeni gelişme, System.String[]

Nijeryalı DJ'in Şişli'deki evinde domuz bağıyla vahşice öldürülmesiyle ilgili Brezilya uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.


Olay, 8 Şubat Cumartesi günü Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Emek 1 Sokak Valide Konak Apartmanı'nda meydana gelmişti. Binada yaşayan Nijeryalı DJ Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32)'ın 2 yıldır kiracısı olan ev sahibi kendisinden 3 gün boyunca haber alamayınca emlakçıya haber vermiş, eve giden emlakçı içeri girdiğinde Nijeryalı DJ'in domuz bağıyla bağlanmış ve işkence edilmiş cesediyle karşılaşmıştı. Durumu öğrenen ev sahibinin 112 acil ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, DJ'in hayatını kaybettiği doğrulanmıştı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Nijeryalı DJ'in evinde yapılan incelemede, arkadaşlarının ifadelerine göre Nijeryalı DJ'in evindeki altın kolye, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve televizyonun yerinde olmadığı görüldü. Olayın meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, Nijeryalı DJ'in öldürüldüğü değerlendirilen gece, geç saatlerde evden ellerinde televizyon ile çıkan 2 kişi tespit edildi. Çalışmalarını bu 2 iki şüpheli üzerinde yoğunlaştıran polis, şüphelilerden Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho D. (28)'yi dün Esenyurt'ta bir rezidansta kıskıvrak yakaladı. Yakalama çalışmaları devam eden olayın diğer şüphelisi Brezilya uyruklu Sandro Marcello Acıard'ın ise daha önce uyuşturucu madde kaçakçılığından tutuklandığı, bir süre sonra açık cezaevine alındığı ve buradan firar ettiği öğrenildi.


Alış-veriş için gittik dediler ama kanıtlar tersini gösterdi


Gözaltına alınarak emniyete götürülen Jonathan Carvalho D.'nin emniyetteki sorgusunda, Nijeryalı DJ'in internete koyduğu bir televizyon ilanı için kendisiyle görüştüklerini ve televizyonu alıp oradan ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Buna karşın polisin yaptığı incelemede, evden televizyon ile birlikte öldürülen DJ'ye ait kişisel eşyalar, cep telefonu ve oyun konsolunun da çalınmış olması şüphelinin ifadesinin çelişkili olduğunu gösterdi.


Domuz bağıyla bağladılar, işkence edip öldürdüler


Şüphelilerin, Nijeryalı DJ'in evine geldikleri ve gasp etmek istemeleri bunun üzerine Nijeryalı DJ'in karşı koyduğu, bunun üzerine iki Brezilyalı şüphelinin DJ'yi domuz bağıyla bağlayıp işkence ettiği belirlendi. Nijeryalı DJ'in boğaz, göğüs ve diğer hayati noktalarında derin kesikler olduğu görüldü. Cinayette kullanılan bıçaklar da olay yerinde bulunurken, bir bıçağın kırıldığı görüldü.


Nijeryalı DJ Emmanuel İfeanyi Orwunnah'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Jonathan Carvalho D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis diğer şüpheli Sandro Marcello Acıard'ı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Brezilya, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı
12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Real Madrid, Brezilyalı Reinier'i basına tanıttı

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]