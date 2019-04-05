Şişli'deki Geçersiz Oyların Sayımı Sürüyor

ŞİŞLİ İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımı yapılıyorŞişli İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımına saat 09.30'da başlandı.

ŞİŞLİ İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımı yapılıyor



Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımına saat 09.30'da başlandı. Sayım yapılan alanda her partiden birer temsilci, yüksek seçim kurulu görevlileri ve bir hakim bulunuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ilçe seçim kurulunda çuvallardaki oyların sayımı sırasında küçük tartışmaların yaşandığı görüldü. Sayılan oylarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken sayımı sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Şişli İlçe Seçim Kurulu binasının tabelası



-Oy sayımının yapıldığı salondan görüntü



-Sayımın yapıldığı masalardan görüntü



-Oy torbalarının açılması



-Oy sayımına geçilmesi



-Oyların gösterilmesi



-Salonda bekleyenler



-Güvenlik önlemleri



-Genel ve detaylar? - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum

Stephen Curry Gerçeği! Görmeden Atıyormuş

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı

Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor