Son Dakika Haberleri: Şişli'deki Geçersiz Oyların Sayımı Sürüyor

Şişli'deki Geçersiz Oyların Sayımı Sürüyor

41 dakika önce

ŞİŞLİ İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımı yapılıyorŞişli İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımına saat 09.30'da başlandı.

Şişli'deki Geçersiz Oyların Sayımı Sürüyor, System.String[]
ŞİŞLİ İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımı yapılıyor

Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımına saat 09.30'da başlandı. Sayım yapılan alanda her partiden birer temsilci, yüksek seçim kurulu görevlileri ve bir hakim bulunuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ilçe seçim kurulunda çuvallardaki oyların sayımı sırasında küçük tartışmaların yaşandığı görüldü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:56 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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