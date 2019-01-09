Şişli'deki Kavgada Silahlar Konuştu
55 dakika önce
Şişli'deki kavgada silahlar konuştu İstanbul Şişli'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandıİSTANBUL - İstanbul Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
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Şişli'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı
İSTANBUL - İstanbul Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.15 sıralarında İstanbul Şişli Kuştepe Mahallesi Şehit Özer Ayrancı
sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki gurup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle grup üyelerinden biri tartıştığı iki kişiyi silahla bacaklarından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken, olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Polisin saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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