Şişli'deki meydan kavgası kamerada - Son Dakika

Şişli'deki meydan kavgası kamerada

10.10.2020 13:55
Şişli'deki meydan kavgası kamerada, System.String[]

Şişli'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi ve beraberindekilerle tekel çalışanları arasında meydan kavgası çıktı.

Şişli'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi ve beraberindekilerle tekel çalışanları arasında meydan kavgası çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen saldırganlar tekel bayii sahibi, çalışanı ve iki oğlunu darp ederek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şişli, Cumhuriyet Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde 27 Eylül'de gece saat 00.00 sıralarında, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tekel bayiinin girişinde bulunan çalışanına henüz bilinmeyen bir nedenle yumruk attı. Ne olduğunu anlamayan tekel çalışanının kendisine yumruk atana karşılık vermesiyle alkollü kişinin arkadaşlarıyla arbede yaşandı. Çalışanının darp edildiğini gören Hikmet Aktürk araya girmek isteyerek kavgayı ayırmayı çalıştı. Ancak saldırgan ve arkadaşları Hikmet Aktürk'e saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Hikmet Aktürk ve çalışanını saldırganların elinden kurtarıldı. Saldırganlar ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Bir süre sonra kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelen saldırganlar bir kez daha tekme ve yumruklarla saldırıya geçti. Yaklaşık 15 dakika süren kavga tarafların ayrılmasıyla sona ererken tekel bayii sahibi Hikmet Aktürk, çalışanı ve iki oğlu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye giderek darp raporu alan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle saldırganlardan şikayetçi oldu.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavganın alkollü olduğu iddia edilen kişinin tekel çalışanına vurmasıyla başladığı görülüyor. Tekel çalışanı kendisini korumak amacıyla karşılık verirken kavga, alkollü kişinin arkadaşlarının araya girmesiyle büyüyor. Market sahibinin çalışanını kurtarmak için kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak onunda darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılan kavga bir süre sonra grubun daha kalabalık bir şekilde tekel bayiine gelmesiyle tekrar başlıyor.

ŞİŞLİ'NİN GÖBEĞİNDE BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI ÜZÜCÜMarket sahibi Hikmet Aktürk, "Ben içerdeydim, müşterim vardı. Yeğenim ve oğullarım dışarıda duruyor, hava alıyorlardı. Aşağıdan bir kişi bağırarak yukarı geliyordu, kendi aralarında kavga ediyorlardı. İçlerinden birini dükkanın önünden geçerken durduk yere bizim yeğene vurdu. Yeğenim de karşılık verdi kendini korumak için. Ben ayırmaya çalışsam da onlar saldırdı. Sonra biz içeri geçtik. Bir süre sonra arabalarla tekrar geldiler. Bize tekrar saldırdılar. 4 kişi darp edildik, şikayetimizi ettik.  Halen yakalanmadılar. Şişli'nin göbeğinde böyle bir saldırının olması düşündürücü. Kavga sırasında yaşanan arbedede kasadan bir miktar paramız da çalındı. 10-12 bin lira civarında bir para. Ancak onların yapıp yapmadığını bilmiyorum, çünkü market içindeki kameralarımız bozuk" dedi.


- İstanbul
Şişli'deki meydan kavgası kamerada
Şişli'deki meydan kavgası kamerada
Şişli'deki meydan kavgası kamerada
Şişli'deki meydan kavgası kamerada
Şişli'deki meydan kavgası kamerada
Şişli'deki meydan kavgası kamerada

Market, kavga, Tekel, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'deki meydan kavgası kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor         
12:05
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada         
09:50
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:17:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'deki meydan kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei