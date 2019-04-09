Son Dakika Haberleri: Şişli'deki Otobüs Kazası Güvenlik Kamerasında

Şişli'deki Otobüs Kazası Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptığı ve 24 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'deki Otobüs Kazası Güvenlik Kamerasında, System.String[]


Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptığı ve 24 kişi yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.30 sıralarında freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarpmış, kazada ise 24 kişi yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen yolcu otobüsünün önündeki otobüse çarptığı görülüyor. Kaza nedeniyle otobüsteki yolcular panikle kendilerini dışarıya atıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Trafik ışıklarında bekleyen otobüse arkadan gelen otobüsün çarpması

-Kaza nedeniyle yolcuların otobüsten inmeleri

-Yaşanan panik anları

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:36 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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