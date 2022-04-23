ŞİŞLİ'DEKİ PAZARDA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DEKİ PAZARDA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

23.04.2022 09:23
ŞİŞLİ'DEKİ PAZARDA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

ŞİŞLİ'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen Hakan S. yakalandı.

ŞİŞLİ'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen Hakan S. yakalandı. Cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şişli'de polise başvuran S.B. adlı kadın cep telefonunun çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. S.B., cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalınmış olabileceğini söylerken polis çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği tespit edildi.

Görüntülerde pazar tezgahından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşan şüphelinin sözde alışveriş yapıyormuş gibi yaptığı bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü. Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kamera görüntülerine yansıdı.Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: ------------------Pazarda yaşanan cep telefonu hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri.Şüphelinin adliyeye sevk görüntüleri


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alışveriş, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DEKİ PAZARDA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI - Son Dakika


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