Son Dakika Haberleri: Şişli'deki silahlı çatışmayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Şişli'deki silahlı çatışmayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Şişli'deki silahlı çatışmayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

46 dakika önce

ŞİŞLİ'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şişli'deki silahlı çatışmayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı, System.String[]
ŞİŞLİ'de sokak ortasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınan 14 kişi dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10'u ise tutuklama ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken; 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
Yayla Mahallesi'nde 3 Ekim 2019'da meydana gelen olayda iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak yaralanmıştı. Kavgaya karışanlar Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
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