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Şişli'deki silahlı kavga

3 saat önce

Şişli'de bir kişinin sokak ortasında tartışarak kurşun yağmuruna tuttuğu şahıs ağır yaralandı.

Şişli'deki silahlı kavga, System.String[]

Şişli'de bir kişinin sokak ortasında tartışarak kurşun yağmuruna tuttuğu şahıs ağır yaralandı.


Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir pastanenin önünde Erkin I. ve S.E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.E., yanındaki silahla Erkin I.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Erkin I., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralanan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, S.E. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Erkin I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Polis, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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