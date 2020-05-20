Şişli'deki uyuşturucu operasyonunda, aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'deki uyuşturucu operasyonunda, aranan 3 kişi yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Motosikletli Polis Timleri, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine" yönelik istihbari ve saha çalışmaları kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken, bazı kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik de Kuştepe Mahallesi'ndeki 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile aranan 3 kişi yakalandı.

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