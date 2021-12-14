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ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ - Son Dakika

ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ

14.12.2021 14:49

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde, 14-18 yaş arası engelli çocuklara yönelik Benim Hayalim Benim Polisim projesi kapsamındaki resim sergisi açıldı.

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde, 14-18 yaş arası engelli çocuklara yönelik Benim Hayalim Benim Polisim projesi kapsamındaki resim sergisi açıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ÇOGEP(Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) kapsamında 'Benim Hayalim Benim Polisim projesi gerçekleştirildi. Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu'nda gerçekleştirilen proje ile 14-18 yaş grubundaki engeli çocukların hayallerindeki polisi yakından tanımalarını, hayattaki engelleri ortadan kaldırmalarını, görsel ve sanatsal konularda gelişmelerini, hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmalarını, bilinçlenmeleri sağlandı.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından yapılan Resim Sergisine Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Şekip Akın, Projeyi yöneten Burcu İstanbullu Dildar ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

ENGELLİ BİREYLERİMİZİN EĞİTİMİN HER ALANINDAN FAYDALANMASI SAĞLANMALIDIR

Kaymakamı Ali Fuat Türkel yaptığı konuşmada 'Bugün burada bulunmamızın amacı çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek projesi kapsamında hazırlanan sosyal dışlanmaya maruz kalmış engelli çocuk ve gençlerimizin toplumdan soyutlandığını ve psikolojik olarak zor durumda olduğunu bilinmektedir. Bu durumdaki gençlerimizin topluma adaptasyonun sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi zorunludur. Toplumun bir aynası olarak hayatımızın her anında var olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir geleceği farkındalığı hep birlikte yaratmak adına engelli bireylerimize eğitimin her alanından faydalanması sağlanmalıdır. Meslek edinebilmeleri, kendi yaşamlarını sürdürebilmeleri, yeterlilik kazanmaları çocuklarımıza ve gençlerimize yapılabilecek en önemli çalışmalardan biridir dedi.

RESİM SERGİSİ AÇILDI

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere hediyeler verildi. Engelli çocuklar tarafından yapılan Resim Sergisi açıldı. Çocukların hep birlikte yaptığı bir resim emniyete hediye edildi. Hep birlikte fotoğraf çekilmesiyle program sona erdi.

ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ
ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ

Emniyet Müdürlüğü, Resim Sergisi, Engelli, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BENİM HAYALİM BENİM POLİSİM PROJESİ - Son Dakika
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