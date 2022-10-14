Rapor almak için hastaneye gitti! 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Rapor almak için hastaneye gitti! 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

14.10.2022 09:37

İstanbul'da rapor almaya gittiği Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorla tartışan motokurye Semih K., kendisini engellemeye çalışan 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Hastaneye rapor almaya giden motokurye,hastanede dehşet saçtı. Dün akşam saatlerinde Seyrantepe'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

CEBİNDEKİ BIÇAĞI ÇIKARIP GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye rapor almaya giden motokurye dehşet saçtı! 4 güvenlik görevlisini bıçakladı
Hastaneye rapor almaya giden motokurye 4 güvenlik görevlisini bıçakladı
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Kaynak: DHA

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapor almak için hastaneye gitti! 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rapor almak için hastaneye gitti! 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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