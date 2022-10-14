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Hastaneye rapor almaya giden motokurye,hastanede dehşet saçtı. Dün akşam saatlerinde Seyrantepe 'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Kaynak: DHA

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rapor almak için hastaneye gitti! 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı - Son Dakika

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