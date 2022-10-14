ŞİŞLİ ETFAL'E RAPOR ALMAYA GİDEN MOTOKURYE 4 GÜVENLİKÇİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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ŞİŞLİ ETFAL'E RAPOR ALMAYA GİDEN MOTOKURYE 4 GÜVENLİKÇİYİ BIÇAKLADI

14.10.2022 11:05

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Semih K. ve güvenlikçiler arasında arbede yaşanırken şüpheli, 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sarıyer, Seyrantepe'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Sarıyer, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ ETFAL'E RAPOR ALMAYA GİDEN MOTOKURYE 4 GÜVENLİKÇİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİŞLİ ETFAL'E RAPOR ALMAYA GİDEN MOTOKURYE 4 GÜVENLİKÇİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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