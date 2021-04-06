"Şişli Etfal Hastanesi yerinde yeniden dönüşsün" - Son Dakika

Halkın sesine kulak veren, halkın sağlık hakkına önem veren Şişli Belediyesi, komşularıyla birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahip çıktı. Belediye Meclisi'nin 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde yeniden yapılması yönündeki talep, oy çokluğu ile kabul edildi.

Halk soruyor, yetkililerden yanıt yok

Şişli ilçesinin ve çevre ilçelerin en önemli sağlık kurumlarının başında gelen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binaları, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmaya başlanmıştı. Hastanenin bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe'deki hastanelere taşınma işlemleri ise devam ediyor. Hastanenin boşaltılmasından sonra Şişli Etfal'in arazisinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Şişli için hayati öneme sahip

Şişli Belediye Meclisi tarafından alınan kararda; "Gelinen noktada Şişli halkı, 122 yıllık sağlık güvencelerinin ellerinden alınmasından, Şişli Etfal'in tamamen kapatılmasından veya tam teşekküllü olarak yerine dönemeyecek olmasından büyük endişe duymaktadır" denildi.

Şişli Etfal'in kapatılması veya geri dönmemesi durumunda tüm branşlarda, nitelikli, tam teşekküllü kamusal sağlık hizmeti veren, bölgenin tek devlet hastanesinin tasfiye edilmiş olacağı görüşünün savunulduğu karar metninde şu ifadelere yer verildi:

- Hastanemiz 600 yatak kapasitesinin yanı sıra, her gün binlerce hastanın muayene edildiği poliklinikleri, günde ortalama bin hastanın geldiği acil servisiyle büyük bir yük taşımaktadır. Günlük ihtiyacın yanı sıra, deprem, salgın, kitlesel şiddet eylemleri gibi beklenmedik olaylarda ortaya çıkabilecek acil müdahale ihtiyacının karşılanması açısından da kritik bir öneme haizdir. Bölgede Şişli Etfal'in taşıdığı bu yükü kaldırabilecek bir başka kamu hastanesi de yoktur.

- Acil müdahalelere ihtiyacı olan hastaları, Seyrantepe ve Sarıyer hattındaki yoğun kent trafiğinin insafına bırakmak kabul edilebilir bir durum değildir. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için, uzak bölgelerdeki hastanelere gitmek ciddi sıkıntı olacaktır. Ayrıca bir bölünme söz konusu olduğu için, bir sağlık şikayeti için Seyrantepe'ye giden hasta, başka bir şikayeti için Sarıyer'e gitmek durumunda kalabilecektir.

- Şişli Etfal'in taşınmasıyla, halkın nitelikli-kamusal-parasız sağlık hizmetine erişim imkanı kısıtlanacak, uzak bölgelere ulaşmakta zorlanacak vatandaşlarımız özel hastanelere mecbur hale geleceklerdir.

- Şişli Etfal'in kapatılmasıyla çevresindeki ekonomik hayatın çok olumsuz etkileneceği, yüzlerce esnaf ve çalışanın işini kaybedebileceği de öngörülmektedir.

- Şişli Etfal Hastanesi hepimizin hastanesi ve sağlık güvencesidir. Şişli ve bölge halkı, hastanenin yılların yorgunluğunu taşıyan binalarının yıkılarak yerine daha konforlu, daha modern ve donanımlı bir hastane yapılmasını talep etmektedir.

Halkımız hastanenin sadece bazı birimleriyle değil tam teşekküllü olarak çalışanlarıyla birlikte yerine dönmesi konusunda ısrarcıdır ve açık biçimde "sağlık hakkıma dokunma" demektedir.

- Bu talep doğrultusunda yetkililerden, karar verici makamlardan söz ve güvence istediklerini dile getirmektedir. Bu yönde verilecek bir güvence, Şişli halkının yanı sıra hastane çalışanlarını ve bölge esnafını da büyük ölçüde rahatlatacaktır.

- Sağlık, en temel insan haklarından biridir ve istisnasız herkesin hakkıdır. Şişli Etfal'in geleceği hakkında karar vericilerin, halkın talep ve beklentilerine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

- Şişli halkının seçilmiş temsilcileri ve Şişli Belediye Meclisi üyeleri olarak, kamusal sağlık hakkı gibi, ilçemizdeki herkesi yakından ilgilendiren yaşamsal bir konuya ilgisiz ve sessiz kalmamız düşünülemez. Halkın sağlık hakkının korunup gözetilmesi, aynı zamanda belediyelerin görev kapsamı dahilindedir.

- Şişli Etfal'in yeniden inşa edilerek yerinde kalmasına ve tam teşekküllü olarak faaliyetine devam etmesine yönelik halkın haklı taleplerinin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna ve Şişli halkına duyuruyoruz. Şişli Belediyesi olarak yasaların bize verdiği haklar çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.