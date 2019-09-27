Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler...
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Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipleri çalışmaları sürüyor.
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