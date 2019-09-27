Son Dakika Haberleri: Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler...
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Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler...

54 dakika önce

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü.

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipleri çalışmaları sürüyor.

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler...

İtfaiye, Polis, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü
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