Son Dakika Haberleri: Şişli Geri Dönüşümde Avrupa'yı Geride Bıraktı

Şişli Geri Dönüşümde Avrupa'yı Geride Bıraktı

1 saat önce

Atık yağ toplama çalışmalarını "Yağını Lavaboya Dökme! Geleceğini Koru" sloganıyla sürdüren Şişli Belediyesi, okullardan muhtarlıklara tüm paydaşlarını bu konuda bilinçlendirerek atık yağ toplamalarını teşvik ediyor.

Şişli Geri Dönüşümde Avrupa'yı Geride Bıraktı, System.String[]

1 MİLYON TON İÇME SUYU KURTULDU

2 yılda toplam 886 ton atık yağ toplayan belediye, 1 milyon tona yakın içme suyunun kirlenmesini önledi. Şişli kişi başı 1,61 litre yağı geri dönüşüme kazandırarak pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Şişli Belediyesi, "Yağını Lavaboya Dökme! Geleceğini Koru" kampanyası ile okullarda, camilerde, muhtarlıklarda ve toplu konut alanlarında atık yağları toplayarak geri dönüştürüyor. Ayrı toplanmadığında veya doğrudan lavaboya döküldüğünde ciddi çevresel etkileri olan atık yağlar, geri dönüştürülerek bitkisel, çevreci bir yakıt olan biodizelin üretilmesi sağlanıyor. 2 yılda toplam 886 ton atık yağ toplayan belediye, yürüttüğü bu çalışmalarla 1 milyon tona yakın içme suyunun kirlenmesini önledi.

Şişli'de geri dönüşüme kazandırılan atık yağ miktarı kişi başı 1,61 litre olarak gerçekleşti. Bu oranlarla Şişli, İspanya, İtalya, Hollanda ve İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak çok daha fazla atık yağı dönüşüme kazandırmış oldu. Okullarda ve mahallelerde yürütülen bilinçlendirme çalışmalarıyla Şişlililerin geri dönüşüm konusundaki farkındalığının da artırılması hedeflendi.

MUHTARLIKLARDA TOPLANAN ATIK YAĞLAR İKİ KAT ARTTI

Geri dönüşümü artırmak için muhtarları teşvik eden Şişli Belediyesi, bu kapsamda bir ödül programı da oluşturarak en çok atık yağ toplayan mahallelerin muhtarlarını ödüllendirdi. Muhtarlıklar aracılığı ile hanelerden toplanan atık yağ miktarı 2017 yılında 600 litre civarındayken, 2018 yılında iki kat artış göstererek 1.200 litrenin üzerine çıktı. En çok yağın toplandığı mahalleler sırasıyla Fulya,Halide Edip Adıvar ve İzzetpaşa mahalleleri oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:12 Kaynak: Bültenler

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